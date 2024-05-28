DEM’den tam da bu beklenir! Aileye karşılar LGBT’ye aşıklar!

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DEM İstanbul Milletvekili Özgül Saki, hükümetin ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı eleştirdi. Saki, LGBT’lilerin sorunlarının vizyon belgesinde bulunmadığından yakındı. Saki, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında belgede ‘kadının adı ve sorunlarının olmadığını ileri sürdü. Belgede ‘kadın’ kelimesinin çok az geçtiğini söyleyen Saki, “Aile, ailenin bütünlüğü, ailenin korunması hemen hemen her satırda karşımıza çıkıyor” diye konuştu. Dem’li Özgül Saki, belgede kadınların aile içinde tanımlandığını belirterek, ‘tek kişilik hanelerin çoğalması, boşanmaların artması, geç yaşta evlenme, çocuk sayısının azlığı’ gibi durumların belgede problem olarak sıralandığını aktardı. Saki, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, istismar, taciz ve LGBT’lilerin sorunlarının belgede bulunmadığını iddia etti.