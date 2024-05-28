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Gündem DEM’den tam da bu beklenir! Aileye karşılar LGBT’ye aşıklar!
Gündem

DEM’den tam da bu beklenir! Aileye karşılar LGBT’ye aşıklar!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:48:00 -
DEM’den tam da bu beklenir! Aileye karşılar LGBT’ye aşıklar!

Seçimlerde dindar Kürtlere şirin görünmek için cami cami dolaşan DEM’lilerin riyakârlıklarını ortaya koyan bir çıkış daha geldi.

HABER MERKEZİ

DEM İstanbul Milletvekili Özgül Saki, hükümetin ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı eleştirdi. Saki, LGBT’lilerin sorunlarının vizyon belgesinde bulunmadığından yakındı. Saki, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında belgede ‘kadının adı ve sorunlarının olmadığını ileri sürdü. Belgede ‘kadın’ kelimesinin çok az geçtiğini söyleyen Saki, “Aile, ailenin bütünlüğü, ailenin korunması hemen hemen her satırda karşımıza çıkıyor” diye konuştu. Dem’li Özgül Saki, belgede kadınların aile içinde tanımlandığını belirterek, ‘tek kişilik hanelerin çoğalması, boşanmaların artması, geç yaşta evlenme, çocuk sayısının azlığı’ gibi durumların belgede problem olarak sıralandığını aktardı. Saki, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, istismar, taciz ve LGBT’lilerin sorunlarının belgede bulunmadığını iddia etti.

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Yorumlar

Ali

Küfür tek millet, kafirden dinsizden başka ne bekleyeceğiz...

3ncü tür modeli uygulanıyor

Anneler babalar evlatlarınıza sahip çıkın.
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