DEM'den CHP'ye şok: Oy vermeyiz

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, il kongresi için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bakırhan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz." dedi.

CHP'li Belediye Başkanı'na sert tepki

Dem Parti Antalya 1'inci Olağanüstü Kongresi Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongre için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

DEM Parti'ye salon vermeyenlere kapılarının kapalı olduğunu vurgulayan Bakırhan şunları söyledi: "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok.

"Bize salon vermeyene oy vermeyiz"

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Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP'li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum.