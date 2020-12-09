Demba Ba'dan ırkçılık skandalına tepki!

Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalı sırasında Demba Ba'nın sözleri de dikkat çekti.

Pierre Webo'nun yedek kulübesinde kırmızı kart görmesinin ardından Demba Ba Coltrenu'ya, "Demba Ba'nın 4. hakeme sözleri: "Kimseye "Bu beyaz adam" demezsin. "Bu adam" dersin. Niye "Bu adam" diyecekken, "Bu siyah adam" diyorsun." sözleri duyuldu.

Teknik direktör Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözü ile tepki gösterdi.

PSG'nin yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Neymar da Başakşehir'in sahadan çekilme kararını destekliyor. Kylian Mbappé, hakemin ırkçı hareketini protesto etmek için takım arkadaşlarının sahaya çıkmamalarını istiyor.