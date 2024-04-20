DEM Partililer Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal’e küfretmişlerdi... Savcılık harekete geçti
Sur Belediyesi'nde DEM Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal'in fotoğraflarına yönelik hakarete ilişkin soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirmişti.
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