  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEM Partili Silvan Belediyesi'nden geri adım! Önce paylaşıp sonra silerek özür dilediler
Gündem

DEM Partili Silvan Belediyesi'nden geri adım! Önce paylaşıp sonra silerek özür dilediler

Yeniakit Publisher
2024-07-30 16:53:00 -
DEM Partili Silvan Belediyesi'nden geri adım! Önce paylaşıp sonra silerek özür dilediler

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırlanan yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından DEM Partili Silvan Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladıklarını duyurdu. Sözde hayvanseverlerin tepkisinin ardından geri adım atan DEM'li belediye paylaşımı silerek özür diledi.

Tasarıya ret oyu veren DEM'in yönetimindeki Silvan Belediyesi ilk paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı”

Sözde hayvanseverler linç kampanyası başlattı!

DEM'li Silvan Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sözde hayvanseverler DEM'li belediyeyi köpeklere işkence etmekle suçladı.

Silvan Belediyesi'nin DEM'li eş başkanları Sevim Biçici ve Kadri Esen gelen tepkiler üzerine ilk paylaşımı silerek yeni bir açıklama yaptı.

İkinci açıklamasında kamuoyundan özür dileyen DEM'li belediye, "Personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşımda kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı dolayı özür dileriz. Bunu da belirtelim, parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da en güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın başıboş köpeklerle ilgili sözleri ayakta alkışlandı
Erdoğan'ın başıboş köpeklerle ilgili sözleri ayakta alkışlandı

Gündem

Erdoğan'ın başıboş köpeklerle ilgili sözleri ayakta alkışlandı

Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu
Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu

Siyaset

Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu

Başıboş köpek sorunu tarihe karışıyor! İşte mecliste kabul edilerek yasalaşan 6 madde
Başıboş köpek sorunu tarihe karışıyor! İşte mecliste kabul edilerek yasalaşan 6 madde

Gündem

Başıboş köpek sorunu tarihe karışıyor! İşte mecliste kabul edilerek yasalaşan 6 madde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23