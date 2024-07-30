DEM Partili Silvan Belediyesi'nden geri adım! Önce paylaşıp sonra silerek özür dilediler

Tasarıya ret oyu veren DEM'in yönetimindeki Silvan Belediyesi ilk paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı”

Sözde hayvanseverler linç kampanyası başlattı!

DEM'li Silvan Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sözde hayvanseverler DEM'li belediyeyi köpeklere işkence etmekle suçladı.

Silvan Belediyesi'nin DEM'li eş başkanları Sevim Biçici ve Kadri Esen gelen tepkiler üzerine ilk paylaşımı silerek yeni bir açıklama yaptı.

İkinci açıklamasında kamuoyundan özür dileyen DEM'li belediye, "Personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşımda kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı dolayı özür dileriz. Bunu da belirtelim, parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da en güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

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