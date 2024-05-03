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Siyaset DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nde işçi kıyımı!
Siyaset

DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nde işçi kıyımı!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 01:10:00 -
DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nde işçi kıyımı!

Terör sevici DEM'lilerin kazandığı İpekyolu Belediyesi'nden işçi kıyımı başladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör sevicilere yer açan DEM'li belediye işçi kıyımına başladı.

DEM Parti yönetimine geçen İpekyolu Belediyesi tarafından, belediye çalışanlarına mesaj atıldığı öğrenildi.

Mesaj yoluyla işten çıkartılan çalışanlara, "işçilerin maaşının ödenememesi" iddiası gerekçe gösterildi.


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