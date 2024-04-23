DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Efendimiz'i (sav) anma programından rahatsız!
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan Pazar Günü Peygamber Efendimiz'i (sav) anmak için düzenlenecek olan "Mevlid-i Nebi" etkinliğine ‘halkın ücretsiz taşınması’ talebini reddetti.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, 28 Nisan Pazar günü, Diyarbakır Nevruz miting alanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anma programı düzenleyecek. Etkinlik saat 13:30'da başlayacak.
Terör seviciler rahatsız!
Peygamber Efendimiz'i (sav) anma etkinliğine katılmak isteyen Diyarbakırlılar için ücretsiz ulaşım teklifine terör sevici DEM Parti yönetimi izin vermedi. DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın etkinliğin düzenleneceği Diyarbakır Nevruz miting alanına ücretsi taşınma teklifini reddetti.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, düzenlenecek etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından şu çağrıda bulundu:
"Cihad Önderi Hz. Muhammed (sav) temalı Mevlid-i Nebi etkinliğine davet
Peygamber Sevdalıları halkımızı; erkek, kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden yüzbinler halinde meydanları, doldurmaya davet ediyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
28 Nisan Pazar 13:30 / Nevruz Park Miting Alanı"