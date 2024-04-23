"DEM Partili belediyelere kayyım atanacak mı?" Bakan Yerlikaya cevapladı!

İstanbul'daki 1 Mayıs İşçi Bayramı mitinginin Taksim Meydanı'nda düzenlenmesine izin verilmemesine dair soru üzerine Yerlikaya, "Arkadaşlarımızla beraber Anayasa Mahkemesi kararını okudum. DİSK Başkanı sayın Arzu Çerkezoğlu ve arkadaşları geldiler, onlarla okuduk. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'da ve tüm şehirlerimizde müracaat edildiği zaman, bütün önceden beyan edilen meydanların hepsi mitinge açık. Taksim'le ilgili de tamamen yasaklama değil, 7 yıldan beri uygulanan kısmi kısıtlama var. Taksim'e çelenk koyma, saygı duruşunda bulunma, basın açıklaması yapmayla ilgili 100'er arkadaşıyla beraber randevu alacaklar, hepsine randevu verdik, halen de randevu açık. Mitingle ilgili ister İstanbul'da ister diğer vilayetlerde hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde" dedi.

DEM Partili belediyelere yönelik soruşturmaların ardından kayyım atanacağı iddialarına da cevap veren Bakan Yerlikaya, "Algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak" ifadelerini kullandı.

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