DEM Parti'den 'Said Nursi' hazımsızlığı!

Kürtleri savunduğunu iddia eden DEM Parti, nam-ı diğer Said-i Kürdî olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'nın önemli eserlerinden biri olan 'Sözler' kitabından rahatsız oldu.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi, Beşyol meydanında 34 yıldır asılı bulunan 'Sözler' kitabının levhasına tahammül edemedi. DEM Partili belediye, meşhur levhayı indirerek Said Nursi konusunda hazımsızlık yaşadığını gözler önüne serdi.

DEM Partili belediyenin Sözler levhasını kaldırması büyük tepki topladı.

Nur Cemaati'nin önemli isimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin akrabası Sabri Okur, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

DEM Parti'nin Kürtlük ile alakası olmadığını söyleyen Sabri Okur, Kürt gençlerini uyararak şu ifadelerde bulundu:

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"Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 20 sene kaldığı ve vatanım dediği Van’ın en işlek caddesi olan Beşyol meydanında, 34 seneden beri asılı bulunan ve 28 Şubat'ta bile dokunulmayan, Sözler kitabının tabelası, Dem partili belediye tarafından kaldırıldı.

Bunların Kürt olmadığı, Kürtlük adı altında, Kürtleri dinsizleştirerek meş’um gayelerine alet etmek ve bu suretle, mübarek vatanımızı bölmek, parçalamak isteyen ve ecnebi hesabına çalışan anarşistler oldukları aşikardır.

Bunların Kürt olmadıklarının en büyük delili, Müslüman Kürtleri asla sevmedikleri gibi, şiddetle nefret etmeleridir.

Halbuki Kürtler, içlerinde binlerle evliyalar yetişmiş Müslüman bir millettir.

Kürt gençleri dikkat etsinler, onların aldatıcı oyunlarına kapılmasınlar ve şunu katiyen bilsinler ki; bu asırda, Kürtlerin gerçek mümessili ve hamisi, onların dünya ve ahiret saadetine çalışan Hz. Bediüzzaman'dır! Vesselam."

Haber7