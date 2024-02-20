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Gündem DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! YSK'nın açıklama yapması bekleniyor
Gündem

DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! YSK'nın açıklama yapması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-02-20 20:51:00 - 2024-02-20 21:00:14
DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! YSK'nın açıklama yapması bekleniyor

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldı. Başvurunun 17.01'de yapıldığı açıklandı. Konuya ilişkin olarak YSK'nın açıklama yapması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi.

DEM Parti geç teslim etti

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu. Başvurunun eksik evrak nedeniyle geciktiği ve 17.01'de teslim edildiği belirtiliyor.

Konuya ilişkin olarak YSK'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

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