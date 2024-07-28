DEM Parti sapkınlara kucak açtı! AK Parti'den dikkat çeken tepki

Tüm dünyaya servis edilen canlı yayın görüntülerinde kırmızı halıda bir grup sapkın rezil bir şekilde yürüyüş yapmıştı. Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar da yer almıştı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine çıkarılmıştı.

DEM PARTİLİ ÇELENK OLİPİYATTAKİ SAPKINLIĞI SAVUNDU

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti Diyarbakır milletvekili Sevilay Çelenk bir skandala imza attı.

DEM'li Çelenk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) konuşmasında şu sözleri sarf etti:

"Yetişmemiş ergen zihinler üç dakikalık bir konuşmada en az 5 kez 'sapkın' kelimesini kullanıyor. Gerçekten bugün saydım, üç dakikada 5 kez 'sapkın' Hem de niye? Saatlerce sürmüş Olimpiyat Açılış Töreni’nden toplasanız belki on dakikayı bulmayacak enstantaneler seçerek -ki bunların hepsi performanstır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1960’ların, 1970’lerin Türkiye’sinde Bülent Ersoy, Zeki Müren buradaki kıyafetlerden daha frapan kıyafetlerle karşımıza çıkmıştır- bu enstantaneler seçiliyor ve Paris'te Fransızların muazzam entelektüel birikimini, felsefi birikimini, sanatsal birikimini saatler boyunca çok çeşitli başka performanslarla açığa vuran bir olimpiyat açılış seremonisi bununla mahkûm ediliyor. Evet, orada Marie Antoinette gibi tarihsel figürlerin ya da dinsel figürlerin performanslar içinde dönüştürülmesini muhafazakâr Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir?

Fransa'da 2015’ten bu yana en az 10 -sözüm ona İslam adına, din adına- korkunç saldırı oldu. Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?"

ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDİP KATLEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ADINI DAHİ ANMADI

Sözlerinin devamında, Kürt çocukların günde 100 kişi tarafından tecavüze uğradığını, Kürt kadınlarının katledildiğini öne süren Çelenk, LGBT'ye tepki gösterenlerin buna sessiz kaldığını öne sürdü.

Çelenk, terör örgütü PKK'nın tecavüz edip infaz ettiği çocuklardan ise tek kelime söz edemedi.

AK PARTİLİ USTA'DAN JET HIZINDA TEPKİ: İZLEMEYECEĞİZ, İZLETTİRMEYECEĞİZ!

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in sapkın LGBT örgütünü savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de'' diyerek tepki gösterdi.

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