  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İSKİ’den tartışma çıkaran cevap! Ekrem suyu musluktan mı içiyor?

Başkan Erdoğan, Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti!

Bu günleri de gördük! İşte Türkiye'nin yeni füzeleri

Çok sayıda üründe fırsat! A101’de yeni indirim listesi

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Hala böyleleri var! Misafirleri gittiği için hüngür hüngür ağladı

Hulusi Akar çok sinirlendi! "Köpeklerle piçlerle..."

Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için canla başla çalıştık! 390 bin vatandaştan 7 bin 275’i evlerine kavuştu

Murat Kurum: 5 yılın telafisi için 10 yıllık çalışacağız

Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı! İstanbul’u o kazanacak
Siyaset DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!
Siyaset

DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-02-04 14:35:00 - 2024-02-04 14:37:40
DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!

DEM Parti İstanbul'da kendi adayını çıkaracağını resmen ilan etti. Adayın kim olduğu ise 9 Şubat'ta açıklanacak.

Siyasi partilerde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar devam ediyor. DEM Parti'de yerel seçimlerin ele alındığı MYK toplantısı gerçekleştirildi.

DEM Parti merakla beklenen kararı resmen duyurdu. DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime gireceğini resmen duyurdu. Partinin adayı 9 Şubat'ta açıklanacak.

Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Başak Demirtaş olacağı ifade ediliyor.

Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru
Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru

Gündem

Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taksiciyi kalleşçe katleden hayvan DEM Partili çıktı!
Taksiciyi kalleşçe katleden hayvan DEM Partili çıktı!

Gündem

Taksiciyi kalleşçe katleden hayvan DEM Partili çıktı!

DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!
DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

Gündem

DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!
DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!

Siyaset

DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23