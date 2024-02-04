DEM Parti İstanbul kararını resmen açıkladı!
DEM Parti İstanbul'da kendi adayını çıkaracağını resmen ilan etti. Adayın kim olduğu ise 9 Şubat'ta açıklanacak.
Siyasi partilerde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar devam ediyor. DEM Parti'de yerel seçimlerin ele alındığı MYK toplantısı gerçekleştirildi.
DEM Parti merakla beklenen kararı resmen duyurdu. DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime gireceğini resmen duyurdu. Partinin adayı 9 Şubat'ta açıklanacak.
Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Başak Demirtaş olacağı ifade ediliyor.