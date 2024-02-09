DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi
DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.
Yerel seçim öncesi partilerde aday hareketliliği devam ediyor.
CHP'nin İyi Parti ile ittifakın bozulmasının ardından yönünü çevirdiği DEM Parti, pazarlıklara rağmen yeni bir karar aldı.
Böylelikle CHP'nin kaybetmekten korktuğu İstanbul için aday gösterecekleri açıklandı.
Bu süreçte Başak Demirtaş ismi öne çıktı ardından parti içinde Demirtaş, adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.
Adayların açıklanması için 9 Şubat işaret edildi ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan basın toplantısı düzenledi.
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Meral Danış ve Murat Çepni aday oldu
Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediye’ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kendilerine başarılar diliyoruz. İstanbul’a DEM geliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Sürecin başından bu yana ısrarlı bir şekilde tüm seçenekler değerlendirildi. İddialıyız. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazandırmak için iddialıyız."
Meral Danış Beştaş
Açıklanan diğer adaylar ise şöyle:
Antalya - Kemal Bülbül
Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
Trabzon - Leyla Üzüm
Van - Abdullah Zeydan