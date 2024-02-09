DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.

Yerel seçim öncesi partilerde aday hareketliliği devam ediyor.

CHP'nin İyi Parti ile ittifakın bozulmasının ardından yönünü çevirdiği DEM Parti, pazarlıklara rağmen yeni bir karar aldı.

Böylelikle CHP'nin kaybetmekten korktuğu İstanbul için aday gösterecekleri açıklandı.

Bu süreçte Başak Demirtaş ismi öne çıktı ardından parti içinde Demirtaş, adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.

Adayların açıklanması için 9 Şubat işaret edildi ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan basın toplantısı düzenledi.

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Meral Danış ve Murat Çepni aday oldu

Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye’ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kendilerine başarılar diliyoruz. İstanbul’a DEM geliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Sürecin başından bu yana ısrarlı bir şekilde tüm seçenekler değerlendirildi. İddialıyız. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazandırmak için iddialıyız."

Meral Danış Beştaş

Açıklanan diğer adaylar ise şöyle:



Antalya - Kemal Bülbül

Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun

Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin

Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk

Trabzon - Leyla Üzüm

Van - Abdullah Zeydan