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Gündem DEM Parti il binasında arama! İşte ele geçirilenler
Gündem

DEM Parti il binasında arama! İşte ele geçirilenler

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:18:00 -
DEM Parti il binasında arama! İşte ele geçirilenler

Batman'da terör soruşturması kapsamında DEM Parti il binasında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, PKK mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.

Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.

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