DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır’da Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Artık belediyelerimize kayyım atanmayacak. Kendi dilimizle çocuklarımız öğrenim görecek. Kürtlerin geçmişi ve kahramanlıkları tarih kitaplarında yer alacak. Cumhuriyetin ortağı olacağız” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Iğdır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Bakırhan, Türkiye’de yeni bir demokratik süreç için mücadele ettiklerini belirtti. Bakırhan, DEM Parti’nin bu sürecin aktif bir tarafı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sizin seçtiğiniz iradeyi artık kimse yok saymayacak, iradenize kayyım atanmayacak. Kendi dilimizle çocuklarımız öğrenim görecek, dilimizin asimile edilmesi duracak. Kürtlerin geçmişi ve kahramanlıkları da tarih kitaplarında yer alacak. Sayın Öcalan'ın deyimiyle eşit yurttaş olacağız, Cumhuriyetin ortağı olacağız, bu cumhuriyeti demokratikleştirerek birlikte yaşayacağız. O günler uzak değil. Çok önemli bir süreç yürütüyoruz. DEM Parti olarak bu sürecin bir tarafıyız. Binlerce toplantı, binlerce buluşma yaptık. Karadeniz’den Marmaris’e kadar samimiyetimizi ortaya koyduk. Şimdi samimiyet sırası iktidarda ve devlette."

KÜRT İLLERİNDE SANAYİ YOK 

Önümüzdeki dönemi “Kürtlerin hukukunu tanıtacak bir mücadele dönemi” olarak niteleyen Bakırhan, partililere sürece sahip çıkma çağrısında bulundu: "Sahip çıkalım ki sürgündeki yüz binlerce insanımız yurduna dönsün. Sahip çıkalım ki çocuklarımız Kürtçe öğrensin, Kürtçe konuşsun, Kürtçe eğitim görsün. Devletin ekonomideki yüz yıllık ayrımcı politikaları bitsin. Kürt illerinde sanayinin sesi yok. Sizin emeğiniz ve mücadeleniz boşa gitmedi. Bugün Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz."

