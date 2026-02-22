DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan "halk buluşması"nda konuştu: Biz sahip çıkarsak devlet adım atar

Bitlis'teki bir düğün salonunda "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları" kapsamında düzenlenen halk buluşmasına katılan Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen Bakırhan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bazı kararlar aldığını anımsattı.

Meclisteki arkadaşlarının komisyonun hazırladığı rapordaki bazı önerilere katıldığını, bazı maddelere ise şerh düştüğünü belirten Bakırhan, itirazlarını da kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Yarım asırlık çatışmalı süreçlerin Türkiye'de ağır bedeller bıraktığını dile getiren Bakırhan, "Biz barışa inanıyoruz. Bu coğrafyada kan aktı, şiddet oldu. Artık bunları sonlandırabileceğimiz, bu ağır bedelleri ödediğimiz süreçleri bir daha yaşamayacağımız bir dönemi hep birlikte karşılayabiliriz." diye konuştu.

"Türkiye barışı hak ediyor" diyen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan 86 milyon, huzur içinde demokratik bir zeminde yaşamak istiyor. Bizim görevimiz de bu barışı toplumsallaştırmak, anlatmak. Açık söylüyorum, bir daha buraya geldiğimizde daha büyük salonlarda daha güçlü toplantılar yapmamız gerekiyor. Biz sahip çıkarsak devlet adım atar."

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Bitlis milletvekilleri Hüseyin Olan ve Semra Çağlar Gökalp'in de katıldığı etkinlik, daha sonra basına kapalı devam etti.