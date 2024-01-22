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Siyaset DEM böyle hizaya çekiyor! CHP’ye Başak Demirtaş sopası
Siyaset

DEM böyle hizaya çekiyor! CHP’ye Başak Demirtaş sopası

Yeniakit Publisher
2024-01-22 16:51:00 -
DEM böyle hizaya çekiyor! CHP’ye Başak Demirtaş sopası

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti yönetimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için başvuruda bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Demirtaş'ın başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Temelli, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına dair açıklamalarına ilişkin, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." dedi.

Başak Demirtaş ile ilgili yaşanan gelişme, Özgür Özel'e ittifak şartlarını kabul ettirmek için "baskı" olarak yorumlandı.

Özel Türkiye şehitlerine ağlarken, özellikle son dönemde PKK terör örgtünün sözcülüğüne soyunan DEM'liler için kırmızı halılı karşılamada bulunmuştu.

Özel, teröre artık açıktan destek veren DEM Parti'lilerle üç kuruşluk oy uğruna ittifak görüşmelerini sürdürürken, kendi seçmeninin de tepkisini alıyor.
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