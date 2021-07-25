Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Aşılama uygulaması tüm dünyada ve ülkemizde hızla devam ederken, koronavirüsünün çeşitli varyantları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Hindistan’da ortaya çıkıp İngiltere’de yayılan delta varyantı, ülkemizde de görülmesi üzerine vatandaşlar delta varyantının belirtilerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Delta mutasyonunun belirtileri nelerdir?

İngiltere’de delta varyantı hakkında araştırma yapan Profesör Tim Spector, “Zoe Covid Belirtileri” adlı araştırmada, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

İngiltere’de delta varyantı hakkında araştırma yapan Profesör Tim Spector, “Zoe Covid Belirtileri” adlı araştırmada, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

Ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk ise belirtileri hakkında “Delta varyantının en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmasıdır. Bu yüzden insanlar enfekte olduklarını fark etmeden virüsü başkalarına bulaştırabilir. Hastaların klinik şikayetleri daha çok grip-nezle gibi burun akıntısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi başlayıp, akciğeri etkilediğinde de kuru öksürüğe ve nefes darlığına neden olur.” İfadelerini kullandı.