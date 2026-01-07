ABD’de büyük öfke: ICE polisi, operasyonu izleyen vatandaşı aracında vurarak öldürdü!

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kenti, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin kanlı operasyonuyla sarsıldı. Kentte konuşlandırılan yaklaşık 2 bin ICE memurunun yürüttüğü göçmen operasyonlarını aracının içinden izleyen ve komşularına gözlemcilik yapan bir kadın, polis kurşunlarının hedefi oldu. Olayın sosyal medyada yayılan görüntüleri, kısa sürede büyük bir protesto dalgasına yol açtı.

BAKANLIK "MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ, VALİ YALANLADI

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, öldürülen kadının aracını "silah olarak kullandığını" ve memurları ezmeye çalıştığını iddia ederek, ateş açan memurun savunma amaçlı hareket ettiğini savundu. Ancak Minnesota Valisi Tim Waltz, bu iddialara sert tepki gösterdi. Görüntüleri izlediğini belirten Waltz, hükümetin açıklamasını "propaganda" olarak tanımlayarak halkı bu bilgilere inanmamaya çağırdı.

"BU ŞEHİRDE KAOS YARATIYORLAR, DEFOLUP GİTSİNLER"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de düzenlediği basın toplantısında ICE birimlerini hedef aldı. ICE’ın güvenlik değil kaos yarattığını söyleyen Frey, "Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler" dedi. Belediye meclisi üyeleri ise öldürülen kadının bir "gözlemci" olduğunu ve sadece göçmen komşularını korumak için kayıt yaptığını doğruladı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KORKUNÇ DETAYLAR

Vatandaşlar tarafından kaydedilen videoda, yolun ortasında duran aracın kapısının bir polis tarafından zorla açılmaya çalışıldığı görülüyor. Sürücü kadın kaçmaya çalıştığı sırada, aracın önüne yaklaşan başka bir ICE memuru yakın mesafeden 3 el ateş ediyor. Çevredekilerin "Utanın!" bağırışları arasında kadının aracı yol kenarına çarparak duruyor. Trump yönetiminin göçmenlikle mücadele kapsamında şehre binlerce polis yığması, yerel yönetim ile federal hükümet arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.