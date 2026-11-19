Delphi, Türkiye’deki satış sonrası organizasyonunda önemli bir görevlendirmeye gitti. Otomotiv satış sonrası sektöründe sunduğu ürün ve çözümlerle faaliyetlerini sürdüren Delphi, Türkiye organizasyonunu güçlendiriyor. PHINIA bünyesinde faaliyet gösteren markanın Türkiye Satış Sonrası Ülke Direktörlüğü görevine, otomotiv satış sonrası pazarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Ozan Keyik getirildi. Kariyeri boyunca satış, pazarlama, ürün yönetimi ve iş geliştirme alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen Keyik, yeni görevinde Delphi’nin Türkiye’deki ticari uygulamaların hızlandırılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacylaSatış, Müşteri hizmetleri, Pazarlama ve Servis operasyonları arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmaları da destekleyecektir.

Türkiye’deki büyüme stratejisine öncülük edecek

Yeni görevi kapsamında Türkiye’deki ticari stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanacak.Distribütörlerle mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi, yeni pazar fırsatlarının değerlendirilmesi, ürün portföyünün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda genişletilmesi ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi Keyik’in öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, şunları söyledi:"Ozan, son 15 yılda gösterdiği performans, müşteri odaklı yaklaşımı ve satış sonrası sektörüne ilişkin güçlü bilgi birikimiyle organizasyonumuzun gelişiminde önemli rol oynadı. Delphi markasının Türkiye'deki büyüme yolculuğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olarak, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğu güçlü ilişkilerle şirketimize önemli değer kattı. Yeni görevinde de Türkiye operasyonumuzun sürdürülebilir büyümesine öncülük ederek PHINIA'nın bölgemizdeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum."

19 yılı aşkın sektör deneyimi

Kariyerine 2007 yılında Delphi’de fiyatlandırma ve pazarlama alanında başlayan Ozan Keyik, ilerleyen yıllarda ürün yönetimi ve iş geliştirme alanlarında farklı görevler üstlendi. 2014 yılında Türkiye ve Bulgaristan’dan sorumlu Satış Sonrası Yedek Parça Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atanan Keyik’in sorumluluk alanı, 2018 yılında Türkiye ve Kafkasya bölgesindeki dizel sistemleri ve yedek parça iş kollarının satış ve ticari operasyonları ile yetkili servis ağının yönetimini kapsayacak şekilde genişledi.Sonraki dönemde Fransa’nın denizaşırı pazarlarını kapsayan DOM-TOM bölgesinin de sorumluluk alanına eklenmesiyle uluslararası deneyimini artıran Keyik, 15 ülkede 50’nin üzerinde müşteriden oluşan portföyün satış ve ticari operasyonlarına liderlik etti. Bu süreçte fiyatlandırma stratejileri, distribütör ağının geliştirilmesi, yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesi ve ürün portföyünün genişletilmesi alanlarında çalışmalar yürüttü. Liderlik ettiği ekiplerin büyüme, performans ve müşteri memnuniyeti alanlarında elde ettiği sonuçlar, şirket içi ödüllerle takdir edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ozan Keyik, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Marka Koruma Komitesi üyesi olarak da görev yapıyor. Keyik, bu kapsamda sahte ürünlerle mücadele ve fikrî mülkiyet haklarının korunmasına yönelik sektörel çalışmalara katkı sağlıyor.