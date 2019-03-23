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Delphi Technologies, Türkiye’yi satış sonrası yedek parçanın merkez üssü yaptı

Delphi Technologies, zorlu 2018 yılına rağmen yüzde 44 oranında büyüme gerçekleştirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:11
Delphi Technologies, Türkiye’yi satış sonrası yedek parçanın merkez üssü yaptı

Delphi Technologies, zorlu 2018 yılına rağmen yüzde 44 oranında büyüme gerçekleştirdi. Fren grubunda yüzde 60’a yaklaşan bir büyüme kaydettiklerini belirten Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, "Şirketimiz bir yandan İzmir’de bulunan fabrikamızda dizel teknolojisinde yeni ürün geliştirme çalışmalarına odaklanırken diğer taraftan, satış sonrası organizasyonu olarak dünya çapında yetkinliğimizi taşıyan dizel, fren, süspansiyon ve araç elektroniği gibi ürün gruplarının Türkiye’de dağıtımını sağlıyor. Söz konusu çalışmalarımız sayesinde Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan 67 ülkenin Bölge Direktörlüğü konumuna getirildik" diye konuştu.



Türkiye’de 1989 yılından beri faaliyet yürüten otomotiv ekipmanları üreticisi Delphi Technologies, 2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen ürettiği çözümlerle küresel çapta başarıyı yakaladı. 2018 yılında toplamda yüzde 44 oranında büyüme gerçekleştirdiklerini belirten şirketin Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, özellikle fren grubunda yüzde 60’a yaklaşan bir büyüme kaydettiklerini ifade etti.



Dumanoğlu, "Şirketimiz bir yandan İzmir’de bulunan fabrikamızda dizel teknolojisinde yeni ürün geliştirme çalışmalarına odaklanırken diğer taraftan, Satış Sonrası organizasyonu olarak dünya çapında yetkinliğimizi taşıyan dizel, fren, süspansiyon ve araç elektroniği gibi ürün gruplarının Türkiye’de dağıtımını sağlıyor. Söz konusu çalışmalarımız sayesinde Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan 67 ülkenin bölge direktörlüğü konumuna getirildik. Bu sayede, bin 150 kişilik güçlü bir istihdam oluşturmamızın yanı sıra satış sonrası organizasyonunda bölge için merkez üssü olduk" bilgisini verdi.



Türkiye’den dünyaya yüksek teknoloji ürünleri


Şirketin yüksek performans, yakıt tasarrufu ve emisyon değerlerine uygunluk sağlayan GDI motor teknolojisi sayesinde önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Reşat Dumanoğlu, "PSA Grubu için üretilen GDI ürünlerini içeren motor son 4 yılda üst üste dünyada yılın motoru ödülüne layık görüldü. Şirketimiz dünyadaki tüm araç üreticilerine yönelik dizel, benzinli ve elektrikli araçlar için en iyi ürün çözümlerini sunmaya devam ediyor. Yüksek teknolojili dizel ürünlerin üretildiği İzmir’deki fabrikamızda geleceğin araç teknolojilerine uyumlu parçalar için de hazırlıklara devam ediliyor. Bölge satış sonrası organizasyonu olarak, 2019 yılında, özellikle tamir ve yenileme odaklı, orijinal ekipman kalitesinde ürünler sunan, bizim de içinde bulunduğumuz firmalar için zorlayıcı bir yıl bekliyoruz. Bizler ise şirket olarak, 2 haneli bir büyüme hedefimiz ve öngörümüz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:11
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