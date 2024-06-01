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Eğitim Delphi İzmir’de açtığı yedek parça laboratuvarları ile eğitime destek veriyor!
Eğitim

Delphi İzmir’de açtığı yedek parça laboratuvarları ile eğitime destek veriyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:06:00 -
Delphi İzmir’de açtığı yedek parça laboratuvarları ile eğitime destek veriyor!

Gelecek nesillere yatırım yapmanın bilinciyle çalışmalarına devam eden Delphi, eğitim ve öğretime verdiği desteklere devam ediyor.

Phinia’nın küresel satış sonrası otomotiv pazarına yenilikçi ürünler sunan markası Delphi, bir yandan ürün gamını çeşitlendirerek geliştirirken diğer taraftan da sektör için büyük önem taşıyan meslek liselerinde eğitime destek konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü çoğaltmak için yaptığı iş birliklerini artıran Delphi, bu kapsamda Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojileri bölümlerinde yeni yedek parça laboratuvarlarını düzenlenen törenlerle kullanıma açtı.

Delphi Yedek Parça Laboratuvarları’nın açılış törenlerine Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetlerinden sorumlu Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Çiçek, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi EGE MYO Müdürü Doç. Dr. Emre Ercan, Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu katılım sağladı.

Eğitime ve sektöre destek olmaya devam edeceğiz!

Delphi Yedek Parça Laboratuvarları’nın açılışında konuşan Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, “Meslek okullarında teknik becerilerin geliştirilmesi ve öğrencilere sektör deneyimi sunulması konusundaki kararlılığımızı sürdürerek, Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojileri bölümlerinde yeni Delphi Yedek Parça Laboratuvarları’nın açılışını, arıza teşhis ve dizele giriş eğitimleri ile birleştirerek bu hafta gerçekleştirdik. Okullar ile olan ilişkimizin devamlılığı için bir köprü işlevi görecek olan bu laboratuvarlar ve düzenli eğitimlerle öğrencilerimizin sektöre donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Meslek okulları ve endüstri arasındaki iş birliğinin gücünü vurgulayarak, geleceğin işgücü için daha parlak bir yarın inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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