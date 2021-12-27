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Sağlık Delmicron nedir? Delmicron varyantı Türkiye'de var mı?
Sağlık

Delmicron nedir? Delmicron varyantı Türkiye'de var mı?

Delmicron varyantı hangi illerde var? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken bir yeni varyant haberi daha geldi. Peki, yeni varyant nedere görüldü? Delmicron varyantı daha mı tehlikeli? Delmicron varyantı aşılara dirençli mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:38:00 -
Delmicron nedir? Delmicron varyantı Türkiye'de var mı?

Dünya yeni bir varyant korkusu yaşamaya başladı. Omicron varyantının ardından Delmicron alarmı verildi. Peki, Delmicron belirtileri neler?

Omicron’un ardından bir yeni varyant daha tespit edildi. Delmicron ismi verilen varyantın tehlikeli olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Delmicron varyantı nerede görüldü?

Delmicron nedir? Delmicron varyantı Türkiye'de var mı?

Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi olan yeni mutasyona Delmicron ismi verildi.

Hindistan’dan Dr. Shashank Joshi, Times of India'ya verdiği demeçte, "Delmicron, Delta ve Omicron'un Avrupa ve ABD'de yükselişinin ardından ortaya çıktı. Delmicron, hem Delta hem de Omicron'un başak proteinlerinin bir bileşimine sahip çifte bir varyant" dedi.

Delmicron varyantına ilişkin çalışmalar sürüyor. Varyantın daha bulaşıcı olduğu ve tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

Delmicron varyantının belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrısı

Kalıcı öksürük

Baş ağrısı

Tat veya koku alma duyusunda değişiklik

Burun akıntısı

Yüksek ateş

 

Omicron varyantı hangi illerde var? Korona vakalarının ne kadarı Omicron?
Omicron varyantı hangi illerde var? Korona vakalarının ne kadarı Omicron?

Sağlık

Omicron varyantı hangi illerde var? Korona vakalarının ne kadarı Omicron?

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