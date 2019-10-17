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Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçik'e destek

Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Suriye sınırındaki Akçakale'ye inerek Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:59
Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçik'e destek

Dünyaca ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale’ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye’nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.

Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 08:59
  1. Della Miles
  2. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet7 dk önce
    bizim sinsi cakaralmaz sozde savatcilarda keske uranma duygusu olaydi biraz
  • ORHAN İNANORHAN İNAN11 dk önce
    MÜSLÜMAN OLMAK BİR ABD LİYİ BİLE NASIL DEĞİŞTİRİYOR..ELHAMDÜLİLLAH.

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