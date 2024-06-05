Delinin zoruna bakar mısınız? Onlar, bunu bize yakıştırıyorlar da bize ne oluyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Batı'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Türkiye'deki darbelerin demokrasiye ihanet olduğunu vurgulayan Bol, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin demokrasiye büyük zarar verdiğini belirtti. Darbecilerin kahraman gibi gösterilmesini eleştiren Bol, özetle şunları kaydetti:

"(...) Batı demokrasilerinde ‘darbe’ akla bile gelmezken, bizde, her on yılda bir darbe yapılıp, halkın seçtiği iktidarlar alaşağı edilmiştir.

Darbe, gerçekte demokrasiye yapılabilecek en büyük ihanettir ve en ağır cezayı gerektirir.

Bizdeki demokrasinin şekline ve şemailine bakın ki, darbeciler, demokrasi havarisi görülmüş ve hemen hepsi kahraman addedilmiştir.

Demokrasi katilleri, bizim halkımıza demokrasi kahramanları olarak takdim edilmiştir.

Delinin zoruna bakar mısınız: 27 Mayıs 1960’da halkın seçtiği iktidarı, silah zoruyla alaşağı ediyorlar ve adına ‘Hürriyet ve Anayasa Bayramı’ deyip, bunu millete dayattılar.

Hürriyeti gaspın adı, ‘Bayram’ oldu iyi mi?

Aynı darbeci zihniyet, 12 Eylül 1980 yılında da aynı demokrasi cinayetini işledi ve bu kez; 20 yıl önce ‘bayram’ dediği anayasayı, tu-kaka edip ortadan kaldırdı.

Görüldüğü üzere; iç ve dış vesayet odakları el ele verip, kendileri söyleyip kendileri oynuyor.

Ve utanmadan da adına demokrasi diyorlar.

Onlar, bunu bize yakıştırıyorlar da bize ne oluyor?"