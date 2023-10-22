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Gündem Deli saçması iftirayla hapsedilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hakkında karar günü!
Gündem

Deli saçması iftirayla hapsedilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hakkında karar günü!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 18:03:00 - 2023-10-22 18:37:17
Deli saçması iftirayla hapsedilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hakkında karar günü!

6 yaşındaki çocuğun 'evlendirilmesi' şeklindeki deli saçması iftirayla süren mahkemede, yarın karar çıkması bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, kızını 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği gerekçesiyle atılan iftira sebebiyle aylardır cezaevinde tutuluyor.

Gümüşel Hoca ve yine tutuklu bulunan Kadir İstekli hakkında yarın görülecek davada karar verilmesi bekleniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti.

9 Ekim’de görülen son duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın avukatı savunma yapmak için süre talep etmiş ve dava bu nedenle 23 Ekim’e ertelenmişti.
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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

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