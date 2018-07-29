Deli bal zararlı mıdır?

Doğu Karadeniz bölgesine has bir baldır. Bu bölgede doğal ortamda yetişen “Dağ Gülü” isimli bitkinin nektarından üretilir. Eski zamanlardan beri bilinmekte olan bir bal çeşididir ve o zamanlarda kimyasal silah olarakta kullanılmıştır. Acımsı buruk bir lezzeti vardır.

DELİ BALIN FAYDALARI

1 Çay kaşığından fazla tüketilmemelidir.

Deli bal çok az tüketilmek şartıyla sinir bozukluklarına iyi gelir.

Deli bal şeker hastalarına da iyi gelmektedir.

Mide ve bağırsak problemlerine iyleşmesine yardımcı olur.

Deli bal yüksek tansiyon şikâyeti olanlar içinde faydalıdır.

DELİ BALIN ZARARLARI

Fazla tüketimi halinde, baş dönmesi, sersemlik, ishal yapabileceği gibi, çok yüksek oranda tüketiminde tükürükte artış, nabız düşmesi, kan basıncının düşmesine neden olarak zehirlenme yapabilir, hatta ölüme dahi yol açabilir. Zehirlenme balı yedikten hemen sonra ya da birkaç saat sonrada belirti görülebilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha da tehlikeli olabilir.

KULLANIMI

Deli bal çok az miktarda kullanılmalıdır. 1 çay kaşığını aşmayınız.