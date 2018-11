Dekorasyonla ilgili püf noktalar

YER KAZANMAK

Dekorasyona yeni heves edenler için ilk ipucu evinizde yeni yerler açmak. Her an kullanılmayan eşyalarınızı yerleştirecek fazla yeriniz yoksa ferah, minimalist bir mekan elde etmeniz çok zor. Bunun için evdeki her boşluğu akıllıca kullanmalı, gereksiz eşyalardan kurtulmalısınız.

KOLEKSİYONLAR

Çeşitli objelerden bugüne kadar oluşturduğunuz kolleksiyonlarınız varsa, bunlar evinizi sıradanlıktan orijinal bir görünüme döndürebilir. Örneğin değişik ülkelerden aldığınız objeler veya antika kahve fincanları, seramik biblolar veya gümüşler.

RENKLERİ BİR ARADA KULLANMAK

Son zamanlarda moda bir trend de beyaz mutfaklar, ama her şey bembeyaz... Bu da evinizi fazla sade gösterebilir. Masa örtüsünde, perdede aydınlık, canlı renkler kullanarak bu duyguyu yok edebilirsiniz.

ÇERÇEVENİN DIŞINA ÇIKMAK

Çoğumuz dekorasyonda sergilenecek bir şeyler denince hemen duvara asılacak tablo ve resimleri düşünürüz. Bu defa alışılmışın dışına çıkıp, heykel gibi sanat eserleri, ya da metal veya ahşap tasarımlar kullanarak daha orjinal bir dekor yaratmak da mümkün.

AYNA KULLANMAK

Ayna her zaman hoş bir dekorasyon eşyasıdır. Şekline, kullanıldığı yere göre; hem işlevsel, hem de evi şık, aydınlık hatta mekanı olduğundan büyük gösterme özelliği taşır. Aynaları ille klasik bir model değil çağdaş tasarımlı, orijinal modellerden de seçebilirsiniz.

MEVCUT EŞYALARI KARIŞTIRIN

Eğer stili olan bir kitaplık istiyorsanız, koyu renk klasik bir mobilya seçebilirsiniz. Öte yandan duvara yapacağınız raf ünitelerini, duvar ile aynı renkte boyamak mekanın daha geniş görünmesini sağlar.

BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURMAK

Yine hoş bir dekor elde etmek için vazo, çiçek gibi klasik aksesuarlardan kaçınabilirsiniz. Bunun yerine çağdaş bir masa seçebilir, aydınlatmada çeşitliliğe gidip, sarkık bir avize ile bazı bölümlerde gömme lambalar kullanabilirsiniz.

TEMALAR SEÇİN

Evinizi yenilerken kendinize bir tema seçin. Mesela eski gemileri mi seviyorsunuz, duvara bir denizci haritası asabilir, şişe içinde kibrit çöpünden yapılmış gemi olan aksesuar alabilirsiniz. Bu iş çocukların da hoşuna gider, prenses odası ya da yarış arabası şeklinde yatakta uyumayı hangi çocuk istemez?

DUVARLARA ODAKLANIN

Duvarlara sıra gelince, çarpıcı duvar kağıtlarını yapmak ister ama uygulamaya cesaret edemeyebilirsiniz. Size tavsiyemiz, bunu tek bir duvara uygulayıp, diğer duvarları beyaza boyamak. Beyaz mobilya ve renkli aksesuarlar, evinizi kişiliğinizi yansıtan size özel bir ev yapacaktır.

ÖZEL EŞYALARINIZI KULLANIN

Son olarak eski tabak çanakları kendiniz kullanıp özel olanları misafirlere saklamayın. Kahvaltınızı mutfakta değil büyük masanızda yapın, kanepenizi eskir, kirlenir diye örtülerin altına saklamayın. Göreceksiniz kendinizi daha iyi, daha neşeli hissedeceksiniz. Dekorasyon karmaşık gelebilir ama zor olmak zorunda değildir, yeterki ne istediğinizi ve bütçenizi iyi ayarlayın.