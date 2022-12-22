DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor

Acar, yazılı açıklamasında, Irak-Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Heyet olarak 18-19 Aralık'ta Irak'ta bulunduklarını ve ilk olarak Bağdat'a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Irak Planlama Bakanı Mohammed Ali Tamim ve Ulusal Yatırım Komisyonu Başkan Yardımcısı Salar Mohammed Amim ile gerçekleştirilen toplantıların çok verimli geçtiğini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Irak'ta bakanlıklar düzeyindeki temaslarımızın ardından heyetimizle Bağdat'ta düzenlenen foruma katıldık. Forumun devamında Türk iş insanları, Iraklı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirme şansı buldu. 19 Aralık'ta ise Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Dr. Khaled Battal Al-Najm ile başlayan toplantı trafiğimiz, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hameed al-Ghazi ve Irak Müteahhitler Birliği Başkanı Ali Al-Sanafi ile yaptığımız görüşmelerle devam etti. Tüm toplantılarımızın çok verimli geçmiş olması son derece sevindiriciydi. Katıldığımız tüm toplantılarda, Türkiye ve Irak arasındaki ihracat, ticaret ve yatırımların artması için başta vize süreçlerinin hızlandırılması olmak üzere, Türk tırlarının transit geçiş ve serbest dolaşımlarının sağlanması ve finansmana kolay ulaşım konularının önemine vurgu yaptık."

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalıştıklarını belirten Acar, "Ülkemizin Irak ile olan kadim komşuluk ve kardeşliğini ticaret alanında da en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İki ülke arasında hali hazırda 20 milyar dolar olan ticaret hacmini yakın gelecekte çok daha yukarılara çıkartmak konusunda kararlıyız. Bağdat programlarımızda hep yanımızda olan ve DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak bizleri Büyükelçilik konutunda verdiği resepsiyonda ağırlama nezaketi gösteren Irak Büyükelçimiz Ali Rıza Güney'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin yol göstericiliği, Türk iş insanları olarak bizleri Irak ile olan ilişkilerimizde her zaman üst noktalara taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Acar, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi'nin kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi, ticaret hacmini artırmayı ve Türk özel sektörüne yeni iş fırsatları sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.