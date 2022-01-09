Dehşeti yaşadılar: 5 ölü, 27 yaralı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’da bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçası düştü. Minas Gerais itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Capitolio şehrinde yaşanan olayda düşen kaya parçasının 3 tekneye isabet ettiği bildirilerek, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 23’ünün iyi durumda olduğu ve evlerine gönderildiği belirtilerek, 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer ayrıca, olay anında koyda yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ancak bir çoğunun kaza yerinden uzaklaşarak kurtulduğunu açıklarken, düşen kayanın isabet ettiği 3 tekneden 2’sinin battığını aktardı.

Olaydan kısa zaman önce bazı turistler, kayalıklardan küçük parçaların düştüğünü fark ederek video çekmeye başlarken, kayalıklara yakın olan teknelere ıslık çalarak uyarmaya çalıştığı görüldü.