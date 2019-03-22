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Dehşete düşüren rapor! Esed 6 bin insanı fırınlarda yakmış

Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Hukuk Komisyonu, yayımladığı raporda bir dehşeti daha gözler önüne serdi. Raporda Esed rejiminin 6 bin insanı fırınlarda yaktığı belirtildi.

22 Mart 2019 Cuma 11:04
Dehşete düşüren rapor! Esed 6 bin insanı fırınlarda yakmış

Suriye'de devam eden iş savaşta akılalmaz insanlık suçları yaşanıyor. Esed, gözaltına alınan muhalifleri işkence yaparak katlettikten sonra Harasta ve Teshreen Askerî Hastanelerindeki krematoryumlarda yaktı. Suriye’deki iç savaşta Beşar Esad rejiminin yeni bir vahşeti daha ortaya çıktı. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Hukuk Komisyonu hazırladığı bir raporla rejimin acımasız yüzünü bir defa ortaya koydu.

Rapora göre, rejim gözaltına aldığı muhalifleri başşehir Şam’daki el-Mezzeh Askerî Hastanesinde işkence etti. Şahitlerin verdiği bilgiye göre hastanenin bir bölümü insan kesimhanesine dönüştürüldü. Gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolan kişiler, işkence ile öldürüldükten sonra Harasta ve Teshreen Askerî Hastanelerindeki krematoryumlara taşındı. Her hafta yaklaşık 70 kişi krematoryumlarda yakılarak yok edildi.

6 bin sivil öldürüldükten sonra yakılarak yok edildi

İşkencelerin, bir grup yetkili, doktor ve Hastane Müdürü Tuğgeneral Hasan Haddad, General Taha Esad, General Şadi Zouda ve Albay Hasan Maluk tarafından yürütüldü. Komisyon, Mezzeh Hastanesinde işlenen suçlara ilişkin uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Yirmi bir ayda 6 bin sivilin öldürüldükten sonra yakılarak yok edildiği belirtildi.

ABD de üç bin sivili katletti

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da sivil kayıplarla ilgili bir rapor yayınladı. ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’de 2014’ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kaybın 3 bin 35 sivil olduğu açıklandı. Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun “zorla” 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Sivil ölümlerin yüzde 32’sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilen raporda “Trump’ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi” denildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:04
  1. esed rejimi
  2. suriye

YORUM YAZ

  • meçulmeçul28 dk önce
    soyunuz kurusun emi sizin
  • MerveMerve54 dk önce
    Namussuz şerefsiz köpek inşallah geberirsin katil
  • nılgun canıkoglunılgun canıkoglu1 sa önce
    Hadi hadi,Birlesmıs Milletler emperyalıstlerın kopegi, fırınlarda yakmıs da falan,emperyalısler her yere yalan dolanla gırdı, ne o ? Hani Irak da kımyasal kullanılmıs tı? Fosss
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    BEN İÇİMİZDEKİ ONLARIN UŞAĞI KÖPEKLERİNDE ONLARLA AYNI DÜŞÜNCEDE OLDUKLARINDAN BİN KERE EMİNİM.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    AHLAKSIZ KATİLLER..ZALİMLİKLERİ ARŞA ULAŞTI..HALA İNSANCIL BATIDAN VE DİNDAŞ OLDUĞUNU İDDİA EDEN ÜLKELERDEN (YÖNETİMLERİNDEN) HİÇ SES YOK..YAZIKLAR OLSUN HEPSİNE ..MÜSLÜMANLARA ÖLÜMÜ VE AHİRETİ ÖZLETENLERE ,ŞU DÜNYASINI ZEHİR EDENLERE,BUNLARA DESTEK VEREN,SESSİZ KALAN NA MERTLERE ...
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    bunların tek düşmanı gerçek müslümanlardır.

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