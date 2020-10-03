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Gündem Dehşete düşüren kazada camdan fırladı
Gündem

Dehşete düşüren kazada camdan fırladı

Ankara'da meydana gelen feci kazada düğün konvoyunda yer alan otomobil, bir otomobil ve TIR'a çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada otomobilden fırlayan Rahim Şıvka yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 04:26:00 -
Dehşete düşüren kazada camdan fırladı

Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkisinde meydana gelen feci kaza, Rahim Şıvka yönetimindeki otomobil aynı yönde ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki otomobile, ardından da Mehmet Ş.'nin kullandığı TIR'a ve bariyere çarptı. Kazada otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde ölürken kullandığı araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şıvka'nın öldüğünü fark etti. Kazaya karışan otomobil ve TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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