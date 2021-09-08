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Dünya Dehşete düşüren anlar! Yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Dünya

Dehşete düşüren anlar! Yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Hindistan’ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı adama bir anda sırtlan saldırdı. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 00:36:00 - 2021-09-08 00:46:19

Hindistan’ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam sırtlanın saldırısına uğradı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi.

Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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