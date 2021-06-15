Dehşete düşüren anlar kamerada! Haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, haciz için gelen avukat ve yanındaki kişiyi bir şahıs silahla tehdit etti. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda; şahıs, avukata bağırıp yere yatırdı.

Daha sonra ayağıyla avukatın başına basan şahıs, avukatı tehdit edip kafasına silah dayadı. Videonun sonunda şahsın, başına silah dayadığı avukatın yanından ayrılarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından avukat, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anbean kaydedildi

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Baromuz üyesi bir meslektaşımıza haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıda bulunulmuştur. Baromuzca hastanede bulunan meslektaşımızın sağlık durumu yerinde takip edilmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.