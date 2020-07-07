Dehşete düşüren anlar! İstanbul'da sabotaj iddiası

Gazeteci Mehmet Ali Önel, İstanbul Ağva'da meydana gelen yangınla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Önel tarafından ortaya atılan görüntülerde, ormanlık alana işaret fişeği bırakılıp yangın çıkarıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili konuşan Önel, "Son günlerde ardarda yangınlar çıkıyor. Memleketin akciğerleri cayır cayır yanıyor. Peki bu yangınlar nasıl çıkıyor? İşte şok video; Yer İst. Ağva Kadıköy civarı. Saat 15.08... Yerden atılan uçan bir cisim (muhtemelen işaret fişeği) duman çıkararak ormanlık alana düşüyor. An be an sabotaja tanık olan kişi derhal Alo177 orman yangın ihbar hattını arıyor. Bu yangınlar açıkça sabotaj!" dedi.

Sabotaj iddialarıyla ilgili paylaşılan görüntülerin ardından yangına havadan helikopterle müdahale ediliyor.