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Gündem

Dehşete düşüren anlar! İstanbul'da sabotaj iddiası

Çanakkale ve Artvin'de meydana gelen yangınların ardından İstanbul'daki Ağva'da yer alan ormanlık alanda ortaya çıkan görüntüler sabotaj iddialarını güçlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:39:00 -

Gazeteci Mehmet Ali Önel, İstanbul Ağva'da meydana gelen yangınla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Önel tarafından ortaya atılan görüntülerde, ormanlık alana işaret fişeği bırakılıp yangın çıkarıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili konuşan Önel, "Son günlerde ardarda yangınlar çıkıyor. Memleketin akciğerleri cayır cayır yanıyor. Peki bu yangınlar nasıl çıkıyor? İşte şok video; Yer İst. Ağva Kadıköy civarı. Saat 15.08... Yerden atılan uçan bir cisim (muhtemelen işaret fişeği) duman çıkararak ormanlık alana düşüyor. An be an sabotaja tanık olan kişi derhal Alo177 orman yangın ihbar hattını arıyor. Bu yangınlar açıkça sabotaj!" dedi.

Sabotaj iddialarıyla ilgili paylaşılan görüntülerin ardından yangına havadan helikopterle müdahale ediliyor.

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Yorumlar

Mühendis

Kanaatimce bunlar sistematik sabotajlardır. Amaç ise Türkiyenin dikkatini ilgisini meşguliyetini içeri çekip libyadan uzaklaştırmak.
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mücahit

Bu memlekette fistanlılar oldugu sürece huzur olmaz vatan hainleri bu ülkenin ekmegini yerler bu bayragın altında yaşarlar hainlik ederler allah bin türlü belalarını versin.
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