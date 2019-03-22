Dehşet veren görüntü! 4 aydır suda duran ceset bulundu
Kütahya'da bulunan Kocaçay'da yaklaşık 4 aydır suda bulunduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.22 Mart 2019 Cuma 15:39
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.
Ada Mahallesi'nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Yaklaşık 4 aydır suda duruyor
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yaklaşık 4 aydır suda bulunduğu tahmin ediliyor.
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