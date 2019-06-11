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Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldıran sürücü M.O. hakkında, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11 Haziran 2019 Salı 17:34
Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

İstanbul'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalıştığı gerekçesi ile "Silahla tehdit" suçundan tutuklandıktan 17 gün sonra tahliye edilen otomobil sürücüsü M.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, M.O.'nun, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamenin, M.O.'nun 9 Mayıs 2019 tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünü, kendisini sıkıştırdığı gerekçesi ile aracında taşıdığı baltayı tehdit etmek amacıyla kamyonet sürücüsüne doğru salladığı savunuldu. 

3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Kamyonetin sürücüsünün kimliğinin tespit edilemediği bilgisine yer verilen iddianamede, otomobilin sürücüsü şüpheli M.O.'nun bir eli direksiyonda iken diğer eliyle baltayı vurmak amacı ile kamyonete doğru salladığı, bu haliyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtildi. M.O.'nun başka bir suçun meydana geleceğini ön görmesine rağmen hareketini sürdürdüğü kaydedilen iddianamede, M.O.'nun, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'Silahla tehdit' suçundan takipsizlik verildi

M.O. hakkında olayda kullanılan ancak ele geçirilemeyen balta ile kamyonet sürücüsünü tehdit ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma da takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli M.O.'nun kamyonet sürücüsüne yönelik eyleminin tehdit oluşturduğunu belirtti. Tehdit suçu oluşmasına rağmen suçun mağdurunun tespit edilemediği, aracının plakasının tespit edilemediğini gerekçe gösteren savcı, muhatabı olmayan bir tehdit suçunun oluşamayacağını gerekçe göstererek, bu yönde kovuşturma yürütülmesine yer olmadığına karar verdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:34
  1. İstanbul
  2. Ümraniye
  3. baltalı sürücü
  4. trafik magandası
  5. mahkeme

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