Dehşet anlarını bu sözlerle anlattı: Bize linç girişiminde bulundular!

24 Haziran gecesi seçim sonuçlarının belli olmasıyla AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için düzenlenen kutlamalardan dönerken saldırıya uğrayan AK Parti İzmir Kadın Kolları üyesi 5 kişilik gruptan Dilek Özmen, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Seçim zaferiyle birlikte sevindiklerini ancak sonrasında dehşet verici bir gece geçirdiklerini ifade eden Özmen, "Kalabalığın bir anda üzerimize yürümesiyle dehşete kapıldık. Bize linç girişiminde bulundular. Kendimizi aracımıza kilitlemeseydik, canımızdan bile olabilirdik. Küfür, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Çok şükür kendimizde bir şey yok. Aracımızda zarar var. Şikayetçi ve davacı olduk. Bunun da gerekli hukuki takibini yapıyoruz." diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seçim gecesi kutlamadan dönen 5 kadına akaryakıt istasyonunda linç girişiminde bulunulmuş, otomobile zarar veren kalabalık güvenlik güçlerinin gelmesiyle dağıtılmıştı. Bu anlar benzinliğin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

AK PARTİ: OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki kutlamalara katılan ve dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda bazı kişilerce linç girişiminde bulunulan Dilek Özmen ve ailesini ziyaret etti. Dilek Özmen'le bir süre görüşen ve "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Büyükdağ, olayı yaşayan kadınlardan bilgi aldı.

'KADIN HAKLARINDAN DEM VURANLAR HALA OLAYI KINAMIŞ DEĞİLLER'

Ellerinde sadece Türk bayrakları olan 5 kadına, 50'nin üzerinde erkeğin saldırısına sessiz kalınamayacağını belirten Büyükdağ, "Kadın haklarından dem vuranlar hala olayı kınamış değiller. İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte böyle bir linç girişiminin yaşanması son derece üzücü. Bu olayla birlikte, aslında Atatürk'ün ismini kullanan bu zihniyetin amacının özgürlükler olmadığı, amaçlarının demokrasi olmadığı da ortaya çıktı." diye konuştu.

'CHP ZİHNİYETİNİN NE OLDUĞUNU BU ŞEKİLDE GÖRMÜŞ OLDUK'

Yaşanan olayın son derece çirkin ve kabul edilemez olduğuna işaret eden Büyükdağ, şunları söyledi:

"Dilek Özmen, 'Biz sadece kendi zaferimizi kutluyorduk, kimseyi tahrik etmedik' diyor. Üstelik bu saldırıyı yapanlar da sözde Atatürk'ün değerlerine saygılı olduğunu söyleyen kişiler. Bu olayla birlikte birçok şey de açığa kavuşmuş oldu. Bu anlamda CHP zihniyetinin de hakikaten ne olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Kadınlarımıza Türkiye'nin her yerinden özellikle de hukukçuların desteği var. Çok sayıda avukat konuyu gönüllü olarak takip etmek istiyor. Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam da dün beni arayarak, bilgi aldı. İl Başkanımız Aydın Şengül de konuya son derece duyarlı. Herkes konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Savcılık ve emniyet de linç girişiminde bulunanların yakalanması için gerekli çalışmayı yapıyor."