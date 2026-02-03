Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
Mardin Mazıdağı'nda yolda yürüyen bir çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Esnafın zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokak ortasında yaşanan köpek saldırısı, çevrede büyük paniğe neden oldu.
Yara almadan kurtuldu
Olay, Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen küçük bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.
Yaşanan korku dolu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğa yönelmesi, çocuğun kaçışı ve esnafın araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.