Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokak ortasında yaşanan köpek saldırısı, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Yara almadan kurtuldu

Olay, Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen küçük bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğa yönelmesi, çocuğun kaçışı ve esnafın araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.