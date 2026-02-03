  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!' Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!" Trump, kritik mineraller için düğmeye bastı! ABD Başkanı Trump'tan Jeffrey Epstein açıklaması Trump’tan İran’a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!" İran'dan dünyaya nükleer mesaj: "Uranyum oranını düşürmeye hazırız ama bedeli ödenmeli!" "Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi! Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!
Yaşam Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
Yaşam

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mardin Mazıdağı'nda yolda yürüyen bir çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Esnafın zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokak ortasında yaşanan köpek saldırısı, çevrede büyük paniğe neden oldu.

 

Yara almadan kurtuldu

Olay, Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen küçük bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.

 

Yaşanan korku dolu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğa yönelmesi, çocuğun kaçışı ve esnafın araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

Kurtların köyde köpek kovaladığı anlar kamerada
Kurtların köyde köpek kovaladığı anlar kamerada

Yerel

Kurtların köyde köpek kovaladığı anlar kamerada

Dron ile Köpek Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı
Dron ile Köpek Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı

Aktüel

Dron ile Köpek Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı

Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!
Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!

Yerel

Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23