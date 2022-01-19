Dehşet anları! Hastane basan saldırgan içerdekilerin boğazına bıçak dayadı

Esenyurt’ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı. İçeridekileri tehdit edip bıçağı boğazlarına dayanan saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 9 Ocak’ta Esenyurt’taki özel bir hastanede meydana geldi. İki kişi arasında hastanenin yakında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Ardından hastaneye girmek isteyen taraflara güvenlik görevlileri izin vermedi.

Hastaları ve personeli bıçakla tehdit etti

Olay yerinden ayrılan taraflardan biri girip yakınlarını toplayıp yeniden hastaneye geldi. Bıçaklı Ali Rıza B. hastaneye girerek kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Görevlilerin yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hastaları ve personeli bıçakla tehdit etti. Hastalardan birini bıçakla korkutan saldırgan ardından acildeki doktora yumruk attı.

Saldırgan pansuman için geri döndü

Aldığı darbenin etkisiyle gözlüğü kırılan doktor gözünden yaralandı. Orada bekleyen bir kişinin boğazına bıçak dayayıp tehditler savuran saldırgan olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, saldırgan bu kez pansuman için geri döndü.

Gözaltına alındı

Pansuman yaptırmaya gelen saldırgan gözaltına alındı. Ali Rıza B.’nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan hastanede yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.