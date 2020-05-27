‘Değişim Yönetimi’yle başlıyor

Sabancı, topluluk olarak normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte kriz yönetiminden “değişim yönetimi” aşamasına geçtiklerini belirterek, “Şimdi bize yakışan, sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeden, akıllı ve planlı bir şekilde yeni dönemi yönetmektir” değerlendirmesinde bulundu. Güler Sabancı, çalışanların, geri dönüşte dijitali odağına alan öncü çözümleri, uygulamaları ve çalışmalarıyla içinde bulundukları sektörlerde örnek olacağını ifade etti. Bu fırtınalı süreçte sağlam bilanço yapısının ve dayanıklı portföyünün topluluğun en önemli avantajları olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Sabancı, “Önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz bu önemli avantajlarımızla ve sizlerin güçlü değişim yönetimi yetkinliklerinizle daha büyük başarılara hep beraber koşacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı. Güler Sabancı, “Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, ülkemize olan sorumluluklarımızı da hakkıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu tehdidi ancak bilim ve teknolojiyle yeneceğimize olan inancımızla tüm destek ve bağışlarımızı bu yönde yapıyoruz” dedi.