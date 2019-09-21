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Değişik zamanlarda ele geçirdi! İran; ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait İHA'ları sergiledi

İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 10 İnsansız Hava Aracı'nı sergiledi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:59
Değişik zamanlarda ele geçirdi! İran; ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait İHA'ları sergiledi

İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 10 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile geçen aylarda düşürdüğü Global Hawk'ın parçalarını müzede sergiledi.

Başkent Tahran'da "Kutsal Savunma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İran-Irak Savaşı anısına yapılan Kutsal Savunma Müzesi'nde, "Akbabalar Avı, Birinci İşgalci Ganimet İHA'lar Fuarı" adıyla düzenlenen fuarda, 20 Haziran'da düşürülen "RQ-4A Global Hawk" dahil İngiltere, İsrail ve ABD'ye ait 10 İHA sergilendi.

Fuarda ayrıca ABD'ye ait Global Hawk'ı vuran İran yapımı Hordad-3 Hava Savunma Sistemi'nin bataryasıyla füzesi de bulunuyor.

İran Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi Müdürü Ali Asgar Caferi, fuarda ABD, İsrail ve başka ülkelere ait sağlam olarak ele geçirilen İHA'larla düşürülenlerin parçalarının sergilendiğini söyledi.

"Sahasının savaş meydanına dönmesini isteyen buyursun"

Programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, sahip oldukları gücün küçük bir bölümünü kullandıklarını ve büyük güçlerinin ise gizli olduğunu ileri sürdü.

Selami "Teknolojik alanda sağladığımız gelişme, bizimle düşman arasındaki mesafeyi azaltmıştır. Tüm kazanımları, düşmanın tehditleri sayesinde elde ettik. Düşman tehdit ettikçe biz geliştik, onlar tehdit etmeyince biz geride kaldık." dedi.

Selami, ABD'nin askeri müdahaleyle ilgili açıklamalarını da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şeyden endişe etmiyoruz, düşmanın tüm planlarını kendimiz için olumlu neticelere çeviririz. Her türlü saldırıya karşı kesin cevap verecek irademiz var. Sahasının savaş meydanına dönmesini isteyen buyursun. Sınırlı saldırılar sınırlı kalmayacaktır. Tüm saldırıları çökertene kadar oturmayız. Hesabınızı iyi yapın, yanlış yapmayın."

Düzenlenen fuarın, İran'ın askeri gücünü ortaya koyması açısından sembolik değere sahip olduğunu belirten Selami, "ABD'nin gücünün göstergesi olan İHA'lar, bizim teknolojimizin üretimi olan silahlarla vuruldu. Siyasi irade de bu İHA'ların vurulmasına onay vermiştir. Sınırlarımıza saldıran vurulur. Yaptıklarımızı söylemeye ve bunun sorumluluğunu üstlenmeye irademiz var. Savaş için hazırlıklarımızı tamamladık ve her türlü senaryoya hazırız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:59
  1. Ordu
  2. ABD
  3. İsrail
  4. İran-Irak Savaşı
  5. Devrim Muhafızları
  6. Global Hawk

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