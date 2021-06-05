  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye’nin makus talihi değişiyor
Türkiye’nin desteği arkamızda
AB'den Dünya Sağlık Örgütü'ne aşı teklifi
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Spor Değişen elle oynama kuralı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak
Spor

Değişen elle oynama kuralı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak

UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:21:00 -
Değişen elle oynama kuralı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay