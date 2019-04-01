0553 313 94 23

Değirmenci, “2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var”

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 31 Mart Yerel seçimleri ile vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini bir kez daha tescillediğini belirterek “2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var” dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Değirmenci, “2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var”

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 31 Mart Yerel seçimleri ile vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini bir kez daha tescillediğini belirterek “2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var” dedi.


Başkan Değirmenciistikrar döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Seçimi değil, geçimi konuşacağımız 4,5 yıllık bir fırsatımız var. Enerjimizi tüketen ne kadar anlamsız ve gereksiz konu varsa hepsi bir kenara atılmalı, önümüzdeki bu seçimsiz, istikrar dönemi çok iyi değerlendirilmelidir” dedi.


“Vatandaşımız Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini bir kez daha tescillemiş”


Seçim sonuçlarının birçok mesajı içerisinde barındırdığını kaydeden Değirmenci, “Milyonlarca vatandaşımız verdiği oylarla Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini bir kez daha tescillemiş, ortaya çıkardığı tabloyla bu sisteme güvenoyu vermiştir. Mevcut iktidar aktörleri bu güvenoyuyla birlikte 1 dakika bile kaybetmeksizin hemen işe koyulmalıdır. Dövizin anlamsız yükselişini durduracak, vatandaşımızı yıpratan enflasyon canavarının nefesini kesecek, emeğimizi değersizleştiren işsizliği bertaraf edecek yapısal reformlar bir an evvel hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.



“Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın bel kemiğidir”


Bugüne kadar ülkemizi ileriye taşıyan en önemli unsurlardan birinin siyasi istikrar olduğuna vurgu yapan Değirmenci, “Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın bel kemiğidir. 31 Mart yerel seçiminin tamamlanmasıyla böylesi bir döneme geçmiş bulunuyoruz. İnanıyorum ki, vatandaşlarımızın yüzde 50’sinin üzerinde oyunu alan Cumhur İttifakı, emin ve kararlı adımlarla özellikle vatandaşın cebine uzanan hain elleri kırmak için mücadele verecektir” diye konuştu.


“2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var”


Türkiye’nin son yıllarda ekonomiden savunma sanayiye kadar özellikle bölgesinde önemli bir güç haline geldiğini ifade eden Değirmenci şunları söyledi: “2023’e giden yolda elimize siyasi istikrar gibi önemli bir fırsat geçmiştir. Bu sayede 2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit vardır. Yapılacak çalışmalarla, ekonomik büyümeyi sağlayacak, istihdamı artıracak, vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştıracak, ihracatı uçuracak yeni bir döneme girdik. Bu süreçte Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Emekçiler olarak, bu hedefe ulaşılmasında hangi işin ucundan tutulması gerekiyorsa, hangi taşın altına elimizi koymamız şartsa, biz hazırız.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Dündar 'Haksızlığa karşı çıkıyorum' deyip istifa etti
    1. Uğur Dündar 'Haksızlığa karşı..
    2. Polateli ilçesinde Kolon Kanseri..
    3. Dışişleri Sözcüsü Aksoy:..
    4. Farabi Anadolu Lisesi Korfbol il..
    5. "Sahada her şeyimi veriyorum"
    6. Mir Kalesi’nden düşen kayalar tehlike..
    7. FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem..
    8. Vali Gündüzöz Malazgirt’te
    9. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    10. Başkan Tahmazoğlu’ndan Kandil kutlaması
    11. Hamas’tan Türkiye’deki seçimlere..
    12. Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanmak şart..
    13. Sultangazi'de feci yangın!
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geliyor
    15. Başkan Orhan: “Aziziye şahlanışına..
    16. Bitlis’te 13 belediyenin 11’ini AK..
    17. Türk hakem Uğur Kobaş'a altın rozet..
    18. Ordu Valisi’nden seçim teşekkürü
    19. Değirmenci, “2023 hedeflerini..
    20. Sarıgöl’de Başkan Selçuk zaferini ilan..
    21. Ankara'da oyları sobada yaktığı iddia..
    22. Nazilli Ticaret Odası üyeleri İzmir..
    23. Paralimpik basketbolcular, Tokyo..
    24. Şehirler belli oldu! MHP seçim..
    25. Toyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim..
    26. Başkan Çelik dualarla makamına çıktı
    27. Mart ayının MVP'si Calathes
    28. Denizli’de 31 Mart yerel seçimlerinin..
    29. Japonya Türkiye'yi işçi kabul..
    30. Başkan Tahmazoğlu Şahinbey’de destan..
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama