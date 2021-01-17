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Ekonomi Değerli Konut Vergisi Genel Tebliği yayımlandı
Ekonomi

Değerli Konut Vergisi Genel Tebliği yayımlandı

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:38:00 -
Değerli Konut Vergisi Genel Tebliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergilendirilecek. Söz konusu taşınmazlardan değeri 10 milyon liraya kadar olanlar, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 vergiye tabi olacak. Taşınmazının değeri 10 milyon liradan fazla olanlar, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

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