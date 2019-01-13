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Değerlere saldır Atatürk’e sığın

Beşiktaş’taki bir kafede bazı türbanlı kadın müşterilere hakaret ettiği için hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, kendisini Atatürkçülükle savunarak kurtarmaya çalıştı.

13 Ocak 2019 Pazar 11:32
Değerlere saldır Atatürk’e sığın

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Beşiktaş’taki bir kafede bulunan bazı örtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ayyaş oyuncu Deniz Çakır, savcılığa verdiği ifade sonrasında Atatürkçülüğe sığındı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, “Deniz Çakır’ın sözleri içerisinde Atatürk’ün adını söylemesi bile Atatürk’e hakarettir” dedi.

İfadesinde döneklik yaptı

Oyuncu müsveddesi Çakır, ifadesinde, “Atatürkçüyüm. Burası Atatürk Türkiye’si, burası Arabistan değil. Siz Arabistan’a gideceksiniz, İran’a gideceksiniz gibi herhangi bir cümle kullanmadım" diyerek yaptıklarını örtbas etmeye çalıştı.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Hülya Nergis, 28 Şubat döneminin yaşananların tekrar yaşanmaması gerektiğine vurgu yaparak, şunları dile getirdi: “Burası bizim ülkemiz ve bizden sonra gelenlerin ülkesidir. Söylenen sözler orada bulunan genç kızlarımıza, kadınlarımıza, bizim milli birliğimize, yaşam tarzlarımıza, bizim tarihimize ve kültürümüze karşı yapılan bir saldırıdır. Bu konunun başka bir açıklaması olamaz. Bu çağda insanlar birbirinin kıyafetleriyle değil, insanlıklarıyla, topluma katkılarıyla, bilime ve sanata verdikleri önem ve desteklerle ölçülmelidir. Türkiye demokratik bir ülke. Herkes istediği şekilde giyinip gezebilir. Türkiye’de herkesin yaşam şekli ve özgürlükleri koruma altındadır ve asla baskı altına alınamaz. Yasal olarak kurumlarımız gerekeni yapacaklardır. Hakarete uğrayan vatandaşlarımız da haklarını arayacaktır. Suçun manevi anlamda verilen zararın tazmini konusunda da gerekenler yapılacaktır. Daha önce de bu tür olaylar ülkemizde yaşandı ve yargı organlarımız gerekeni yaptı. Bu olayda gerekli ceza neyse o uygulanacaktır. Bu ülke 28 Şubat gibi bir süreç geçirdi. Umarım bir daha yaşanmaz. Türkiye artık eski Türkiye değil, daha olgun bir devlettir.

“Atatürk” diyerek sıyıramaz

Avukat Cüneyt Toraman da, şunları ifade etti: “Deniz Çakır’ın savcılığa verdiği ifadeden sonra inkâr etmesi çok manasızdır. Şimdi Deniz Çakır’a ceza verilmezse çifte standart uygulanmış olur. Kimse kimsenin giyimine, özel hayatına müdahale edemez. Kim başkasının yaşam tarzına müdahale ediyorsa, vay efendim bu laikçi, bu dindar, bu komünist diye bakılmamalıdır. Ayrıca bu hakaretleri söylerken ben Atatürkçüyüm, burası Atatürk Türkiye’si demesi de yanlıştır. Ben Atatürkçüyüm diyenler her istediklerini yapamazlar. O zaman uyuşturucu satanlar, tecavüzcüsü, sapığı da mahkemeye çıkarken Atatürkçüyüm desin.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:32
  1. Ankara
  2. Deniz Çakır
  3. Atatürkçülük
  4. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis
  5. Atatürk Türkiye’si
  6. Arabistan
  7. Akit
  8. Hülya Nergis
  9. 28 Şubat
  10. Avukat Cüneyt Toraman

YORUM YAZ

  • ŞuayipŞuayip17 dk önce
    Şu anda Ulusal kanalda Sebahattin Önkibar var, izleyin. Boşverin Deniz Çakır'ı.
  • görkemgörkem22 dk önce
    diyelim ki Atatürkcü degi; iyi de türbanli bacilar ickili bír mekanda ne ariyor?.. Biraz da bunu SORGULAYIN.. (ben burada bir samimiyetsizlik görüyorum..)
  • Deli İboDeli İbo38 dk önce
    Bu kadın herkalde kendini hala oynadığı roldeki kabadayı karısı sandığından, kimsenin ona bir şey yapamayacağı düşüncesi ile saldırıda bulunmuştur.Ama hemen kıvırdı kancık Atatürk'ünde arkasına saklandı.Ya bu Atatürk olmasa bu batı yalakaları ne b.k yiyeceklerdi.
  • mustafamustafa42 dk önce
    eyyy akıtciler öbür dünyada nasıl hesap vereceksiniz.hiç düşünüyormusunuz.
  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL52 dk önce
    Sen zavalli bir IRKCISIN!!!

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