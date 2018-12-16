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Değeri dudak uçuklatıyor! Defineciler satmaya çalışırken yakalandı

Jandarma ekiplerinin Isparta'da düzenlediği operasyonda Roma Dönemi'ne ait 1600 yıllık Sidamara lahdi, ele geçirildi.

16 Aralık 2018 Pazar 17:39
Değeri dudak uçuklatıyor! Defineciler satmaya çalışırken yakalandı

Isparta'da Roma Dönemi'ne ait 1600 yıllık Sidamara lahdinin duvar parçasını 700 bin liraya satmaya çalıştıkları tespit edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda 90 santimetre boyunda ve 70 santimetre çapındaki lahit parçası ele geçirilirken, olayda adı geçen 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

700 bin liraya satacaklar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Kuleönü Kasabası'nda bir şahsın elindeki tarihi eseri 700 bin lira karşılığında pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayla ilgili araştırma yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet D. (58) ve elindeki tarihi eser parçasının satışı için aracılık ettiği belirlenen Yılmaz D. (26), Bektaş A. (40) ve Olcay A. (37) kıskıvrak yakalandı.

Müzeye teslim edilecek

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet D.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1600 yıllık olduğu değerlendirilen ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen 90 santimetre boyunda ve 70 santimetre çapındaki Sidamara lahdine ait duvarın bir parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserin gerekli çalışmalar sonrasında Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:39
  1. Isparta
  2. Jandarma Komutanlığı
  3. Sidamara lahidi
  4. Isparta Müze Müdürlüğü
  5. Roma Dönemi

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