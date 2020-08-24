Defter Beyan Sistemi nedir? Defter beyan işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan e-defter beyan işlemleri defterbeyan.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Defter Beyan Sistemi hakkında işletme sahiplerine hizmet kolaylığı sağlamaktadır. Bu açıdan işletmeler çokça defterbeyan aramasında bulunuyorlar.

Son dönemde birçok işlem elektronik ortamlarda yapılmakta. Devlet sistemine ait işlemler de artık elektonik olarak hizmet sağlayarak hem kolaylık hem de pratiklik sağlıyor. Defter beyan işlemleri de elektronik sistem üzerinden kolay bir şekilde hallediliyor.

Defter Beyan Sistemi başvurusu nasıl yapılır?

Defter Beyan Sistemi’ne başvurmak için öncelikle Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunda olan mükellefler bu sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından bir önceki aya ait son güne kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Defter Beyan Sistemi başvurusu bulunduğunuz adrese ait vergi dairesinden gerçekleitirilebildiği gibi aynı zamanda www.defterbeyan.gov.tr adresinden de kolaylıkla yapılabiliyor.

Defter beyan başvuru işlemini kimler gerçekleştirebilir?

Kendileri,

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ” Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ne göre düzenlenen meslek odaları,

Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ne göre düzenlenen meslek odaları, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bulunan ”Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzalanan meslek mensuplarınca sistem başvurusu yapabilirler.

Defter Beyan Sistemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi doldurma

İlk olarak www.defterbeyan.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın.

Sol köşede yer alan ”muhasebe bilgileri” seçeneğine ve daha sonra ”hesap özeti” seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada tarih bilgisi girin ve ”oluştur” seçeneğine tıklayın.



Girmiş olduğunuz tarih aralığına göre karşınıza çıkan hesap özetini kontrol ederek ”kaydet” butonuna tıklayın.

Sol köşede yer alan kısımdan ”beyannameler” seçeneğini, seçin ve ”yıllık gelir vergisi” seçeneğini tıklayın. Gerekli bilgileri girerek ”beyanname oluştur”a tıklayın.

”Yıllık gelir vergisi beyannamesi” başlığı altındaki seçeneklerden ”genel bilgiler” alanına girin ve bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.

Sosyal güvenlik bilgilerinizi ve varsa teşvik bilgilerinizi girin. Daha sonra gelen alan sekmelerin de kontrolünü sağlayıp gerekli bilgileri girdikten sonra ”kaydet” seçeneğine tıklayın.

Kaydını oluşturduğunuz beyanname hazır hale gelmiştir. Sonrasında ”onayla ve kaydet” seçeneğini seçerek gönderilebilir duruma getirmiş olursunuz.

Defter beyan uygulaması nasıl indirilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Defter-Beyan Sisteminin mobil uygulamasını android veya apple cihazlarınıza indirebilirsiniz. Mobil uygulama ile gelir, gider, hesap özeti ve defter bilgileri görüntülenir. Ayrıca düzenlenen ya da alınan e-Arşiv Fatura ile e-Serbest Meslek Makbuzu bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Defter beyan uygulamasını Play Store mağazasından indirmek için tıklayın

Defter beyan uygulamasını App store mağazasından indirmek için tıklayın