Defne yaprağı faydaları: Bel- Boyun ağrılarına defne kolonya karışımı! 7 defne yaprağı çayı tarifi, özellikleri

Defnegiller familyasına ait bir bitki olan defne, yeşil ağaç ve çiçeklerden oluşur. Defne yaprağı ise bu bitkiden elde edilen yapraklardır. Defne yaprağı, yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan aromatik bir yapraktır. Kuru veya taze olarak bütün olarak kullanılabilir, bu durumda tüketilmeden önce tabaktan çıkarılır veya daha az yaygın olarak öğütülmüş halde kullanılır. Eklem romatizması, bel, boyun sızıları çekenler burada mı?

Eklem romatizması, bel, boyun sızıları çekenler..

Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Defne yaprağı ve kolonya desteğiyle sızılara son! Araştırmasını, görmesini bilirsek tabiatın bizlere sunduğu şifalar saymakla bitmez. Bel, Boyun ve Eklem Romatizmasına bu kür ile son verin.. Diz ağrısına doğal çözümler arasında çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Örneğin bamya tohumu, defne yaprağı, zencefil ve zerdeçal yağı diz ağrılarına iyi gelmektedir. Bunların dizlere sürülmesi ve bekletilmesiyle diz ağrıları hafiflemektedir. Bugün sizlere defne yaprağını tanıtacağız.

Günümüzde adlarını bile bilmediğimiz bir çok hastalık olduğu gibi, bildiğimiz tanıdığımız bir çok bitkinin değişik değişik kullanımlarıyla bu hastalıklara şifa olan inanılmaz karışımlar da mevcut. Bu tip ağrılar için kimyasal tedaviler olsa da en etkili seçeneklerden biri de defne yaprağı. Antik çağlardan beri doğal çözümler arasında oldukça popüler olan defne yapraıklarının başlıca özellikleri: ağrı, stres ve gerginliği ortadan kaldırması ve sindirim sistemini rahatlatmasıdır..

Eklem ağrıları, genelde yaşı seçkin insanlarda görülse de aslında sebebi bir tek yaş değil. Kilo sorunları, spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıklar eklem ağrısına yol açabilir..

Bu bitkilerden birisi de defne yaprağı. Kullanılan defne yapraklarının temiz ve hastalıksız olması da çok çok önemli.

Bize zorunlu olan malzemeler* 22 adet defne yaprağı* Kavanoz* Su ve limon kolonyası

Suda bekletilip tozlarından temizletilen 22 adet defne yaprağını kavanoza yerleştiriyoruz. Üzerine ise, temiz içme suyu ilave ediyoruz. Yaprakların üstünü geçene kadar suyla doldurduktan sonra, kavanozun kapağını kapatıyoruz. Hazırladığımız karışımı karanlık bir yerde 22 gün bekletiyoruz.22 gün sonunda içindeki defneleri süzüyoruz. Kavanozun içinde kalan su ölçüsü kadar kolonyayı, kavanoza ilave ediyoruz. İşte karışımımız hazır hale geldi. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı ağrı olan bölgelere düzenli olarak uygulamanız yeterli olacaktır.. Hazırlanan karışımı buzdolabında muhafaza ediniz.Defne yaprakları ile evinizde de mucizeler yaratmak mümkün. Tek ihtiyacınız olan şey çakmak, kurutulmuş defne yaprağı ve çelik bir kap. Defne yapraklarının çabuk yandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Defne yaprağını tutuşturduktan hemen sonra odanın içine sinen rahatlatıcı bir koku hissedeceksiniz.10 dakikanın ardından tamamen gevşediğinizi ve huzur dolu olduğunuzu hissedeceksiniz. Sağlığınızda gözle görülebilecek faydalar görmeseniz de, evinizin harika koktuğunu hissedeceksiniz. Evinizin güzel kokması fena olmazdı değil mi?

100 adet defne yaprağı 10 adet zeytin yaprağı 4 adet limon; Defne yaprağı üst solunum yolları hastalıkları için çayı yapılarak tüketilir.

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Sakinleştirici etkisi bulunan defne yaprağı, çay olarak tüketildiğinde daha rahat uyuyabilmenizi sağlar. 7 defne yaprağı en çok konuşulan konulardır öyle ki 7 defne yaprağı duası bile halk arasında konuşulur. C ve A vitamini bulunan defne yaprağı, bağışıklık sistemini güçlü tutar. Defne yaprağının içerisinde bulunan antioksidan ve demir, kalp sağlığına da iyi gelir. Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır.

- Defne yaprağı üst solunum yolları hastalıkları için çayı yapılarak tüketilir. Yüksek analjezik özelliği olan defne yaprağı boğaz enfeksiyonuna neden olan hücreleri azaltır. Balgam söktürücü etkisi ile boğazları temizler. Bir bardak suyun içine 2 defne yaprağı atıp 5 dakika kaynatın. 1 dakika bekledikten sonra süzüp içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyip tüketiniz.

- Yüksek ateşlenmeler esnasında 5 bardak suyun içerisine 10 tane defne yaprağı atıp kaynatın. Daha sonra soğuyan suya temiz bir bez parçasını bu suya batırıp göğüs, ense ya da alnınıza koyun yarım saatte bir değiştiriniz.

- Besin atıklarından kaynaklı böbreklerde oluşan taşların düşürülmesinde de defne yaprakları oldukça etkilidir. kaynar suyun içine 4 yaprak defne atıp kaynatın. Günde bir defa tüketin. Her gün bir bardak tüketilen bu çay zamanla taşların erimesine ve mesaneden çıkmasını sağlar.

- Düzenli ve miktarı abartılmadan tüketilen defne yaprağı çayı, kolesterolü düşürür ·

- Kış aylarında yakalanılan gribal enfeksiyonlara defne yaprağı iyi gelir. Göz hastalıklarına ve gözdeki mikroplara iyi gelip gözü temizler.

- 10 defne yaprağını toz haline gelene kadar öğütün. Bu toza daha sonra üzerine yarım su bardağı sıcak su ekleyip karıştırın. Bu karışımı saç köklerinize sürüp bir saat bekleyin. Saç köklerini besleyen karışım deforme hücreleri iyileştirir. Saçta bit ay da kepek varsa kısa sürede bitmesini sağlar.

- Yüksek antioksidan sayesinde vücudu serbest radikallerden arındırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı adeta vücutta kalkan görevi görür.

- Folik asit vücudun olmazsa olmazıdır. Vücudun günlük ihtiyacı olan folik asit hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle hamilelik süresinde alınması gereken bir maddedir. Bu madde kemik gelişiminde etkilidir. 100 gram defne yaprağı günlük folik asit ihtiyacını karşılar.

- Yemeklerden sonra yaşanan mide ekşimesi gibi sindirim sorunları için 2 gram defne yaprağını yarım bardak su ile karıştırın. İçerisine toz halinde zencefil ekleyip kaynatın. 5 dakika sonra süzüp tüketin. Sindirim problemlerini sık sık yaşayan kişilerin günde iki defa tüketmesinde fayda var.

- Biberiye ve defne yaprağı ile varis tedavisinde kullanılır

- Glukoz ve kolesterol seviyeleri düşürmede etkili olan defne yaprağı, hem şeker hastaları hem de kalp damar hastaları tüketebilir. 5 defne yaprağını bir bardak suda kaynatın. Sabah aç karna tüketin.

Defne yaprağı ağrı kesici: Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde meydana gelen ağrılara oldukça faydalıdır. Bunların yanı sıra kas gevşetici olarak kullanılabilir.

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı nasıl hazırlanır?

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı için malzemeler:

15 defne yaprağı

Hava geçirmeyen kavanoz

250 ml. zeytinyağı

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı nasıl hazırlanır?

Öncelikle defne yapraklarını elinizle parçalayın. Daha sonra kavanozun içine doldurun ve zeytinyağını da üzerine dökün.

Ardından ağzını sıkıca kapatın ve hava almadığından emin olun. Hazırladığınız karışımı 2 hafta boyunca serin ve kuru bir yerde bekletin. 2 hafta sonunda ağrıyan eklem ve dizlerinize bu karışımı masaj yaparak sürün. Bölgedeki ağrıların azaldığını kısa sürede hissedeceksiniz.

Alerjik etkileri için lütfen doktorunuza danışın

Defne yaprağı çayı neye iyi gelir?



Defne yaprağı çayı vücuttaki yoğun terlemeyi azaltır. Bunun yanı sıra göz sağlığını korur ve şişkinliği de azaltır. Yüksek oranda antioksidan içeren defne yaprağı çayı cilde çok iyi gelmektedir. Defne yaprağı çayı iştah açmasının yanı sıra uykuyu da düzenler.

Zehirli defne yaprağı: Yaban defnesi, Arabistan defnesi gibi türleri zehirlidir.

Defne yaprağı çayı nasıl demlenir?

2-3 adet defne yaprağını bir su bardağı kaynamış suyun içine ekleyerek yaklaşık 5-10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Demlenen çayı yapraklarından süzgeç yardımıyla ayırabilirsiniz

Defne yaprağı cüzdana nasıl konur?

Halk arasında bolluk ve bereketi arttırmak için cüzdanınıza veya çantanıza bir defne yaprağı koyulur. Yaprağı paralarınız ve kredi kartlarınız ile birlikte muhafaza edildiğine inanılır.