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Medya Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazeliğe karşı harekete geçmezken laikçi yobazlar ise bu çocuk istismarına ağızları sulanarak sadece izliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:10:00 -
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

 yeniakit.com.tr 

Defne Samyeli'nin 2003 doğum olan kızı Derin Talu, yaklaşık 13 yaşından beri haberlere malzeme yapılmaya devam ediliyor. 

Laikçi medya 13 yaşından beri istismar ediyor

Hemen hemen her gün kokuşmuş magazin gündeminde boy gösteren Derin Talu, medyanın istismarına uğruyor. 

13 yaşından beri aleni olarak 'çocuk istismarı' yapan laikçi medya, ağzı sulanarak henüz 17 yaşına girmiş bir kız çocuğunun kıyafeti ve bedeni üzerinden meta malzemesi yapılıyor.

Defne Samyeli de bu kepazeliğe izin veriyor

Annesi Defne Samyeli de hem kızının müstehcen fotoğraflar vermesini engellemezken haberlere malzeme yapılmasına izin vermesi dikkat çekiyor.

Evlilik yasak, müstehcenlik serbest

17 yaşında evlilik yasaklanırken çocuk istismarına sessiz kalan laikçi yobazlar, ikiyüzlülüğünü sürdürüyor.

Feminist mor çetelerin ise bu kepazeliğe 'dut yemiş bülbül' tavrı alması ise manidar karşılanıyor.

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Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Lâikçi; genç evliliğe değil, evliliğin tamamına karşı. Önce genç evlilik yasaklandı, böylece evliligi yok etme işinde bir yol açmış oldular. Sonra devaminda evlilik yok, çocugun babası belli değil. Tam budur istedikleri.
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